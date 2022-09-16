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Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Maçlarda oynamıyordu...

16.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun yükselen değerlerinden Arda Güler'in önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olurken Jorge Jesus'un genç oyuncuyu kadroda oynatmaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Jorge Jesus, Arda Güler ile ilgili kararını verdi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan genç oyuncuyla birçok kulüp yakından ilgileniyor. Jorge Jesus, genç oyuncu hakkında son kararını verdi.

MAÇLARDA DAHA SIK GÖREV VERECEK

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Kadronun yavaş yavaş oturmasıyla birlikte, Jorge Jesus'un istediği oyunu oynamaya başlayan sarı-lacivertlilerde iskelet oluştu. Bu oyuncu grubunun hemen hemen her maçta oynaması beklenirken, yedek isimler de karşılaşmaların skoruna göre maça dahil edilecek. Özellikle Arda Güler'i oyuna almayı planlayan Jorge Jesus, genç oyuncuya önümüzdeki haftalarda daha sık şans verecek.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Jorge Jesus fenerbahçe
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