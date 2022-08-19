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Jorge Jesus'tan galibiyete rağmen takımına eleştiri!

19.08.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi yolunda play-off turu ilk mücadelesinde Austria Wien ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından konuşan Jorge Jesus mücadeleye dair konuşurken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda son viraj olan Austria Wien ile play-off turu ilk mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Sarı-Lacivertliler rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantaj ile İstanbul'a döndü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı Jesus dikka çeken açıklamalarda bulundu.

"İDEAL 11 DİYE BİR ŞEY YOK!"

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"Benim için ideal 11 diye bir şey yok." diyen Jesus, "Farklı 11'lerle sahaya çıkıyoruz çünkü 3 günde bir maç oynuyoruz. Sakatlık riskini azaltmak için bunu yapmak gerekiyor. Bugün de King'de bir kas yorgunluğu oluştu. Tedbir amaçlı oyundan çıkardık. Alioski ilk maçında iyi bir performans gösterdi. Onu sarı kart riski sebebiyle oyundan aldım, yorgunluğu da vardı ancak bence ilk maçında çok iyi bir performans gösterdi." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY GARANTİ DEĞİL"

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"Bugün buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz" diyen Portekizli teknik adam "Bu skor bize hiçbir şeyi garanti etmiyor. İstanbul'da rövanş var. Hedefimiz gruplara kalmak. 3 günde bir maç oynayan takımların fiziksel anlamda riskleri oluyor. Bugün de 6-7 farklı oyuncu vardı 11'de. Hiçbir teknik direktör maçta neler olacağını bilemez ama takımını maça en iyi şekilde hazırlar. Defansif olarak iyi görüntüdeydik. 2-0'lık net bir skor aldık. Bize turu garanti etmese de ikinci maç öncesi bir rahatlık verdiği kesin." şeklinde konuştu.

JOSHUA KİNG SÖZLERİ!

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Karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Lincoln'e bırakan ve takımının ilk golünü atma başarısı gösteren Joshua King için de konuşan Jesus, "3 günde 1 maç oynayan takımların fiziksel anlamda riskleri oluyor. Bir önceki maça kıyasla 6-7 farklı oyuncu vardı 11'de. Buna rağmen Joshua King fiziksel bir sıkıntı yaşadı." dedi.

FORVET YANITI!

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Kendisine yöneltilen 'Maxi ve Sörloth ismi geçiyor bu transferler ne durumda?' sorusuna Jesus, "Şuanda Fenerbahçe'de olmayan futbolcular hakkında konuşmak istemiyorum. Yazılan isimler var fakat konuşmak istemiyorum. Elimdeki oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Fenerbahçe halen daha ofansif anlamda istediğim seviyede değil." diyerek sözlerini noktaladı.

ATILLA SZALAI: ZOR BİR MAÇ OLACAK!

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Karşılaşmanın ardından konuşan Atilla Szalai, "Önemli bir galibiyet elde ettik. İyi savaştık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk yarıda ofansif anlamda düzeltmemiz gereken yerler vardı. Performansımızdan mutluyum. Taraftarımızdan mutluyum. Harika bir atmosfer yarattılar. Adana Demirspor lige çok iyi başladı, 2 galibiyet elde ettiler. Zor bir maç olacak. Onlara iyi hazırlanacağız, 3 günde bir maç oynamak ve toparlanmak uzun süre alıyor ama iyi çalışacağız." yorumunda bulundu.

Başakşehir - Antwerp maçından kareler

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Jorge Jesus fenerbahçe
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