Jorge Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'de bu sezon en başarılı isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Performansıyla yükselişini sürdüren Ferdi Kadıoğlu için birçok dev kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Avrupa takımlarının da transfer listesine girmeyi başaran yıldız oyuncu için talip olan kulüplerden biri de İtalya Serie A'nın köklü kulübü Inter oldu.