SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jorge Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Jorge Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

10.04.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de özellikle bu sezon gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine taka yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu için ayrılık çanları çalıyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin yoğun ilgisi bulunan Kadıoğlu için çok konuşulacak bir iddia gündemde. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'de bu sezon en başarılı isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Performansıyla yükselişini sürdüren Ferdi Kadıoğlu için birçok dev kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Avrupa takımlarının da transfer listesine girmeyi başaran yıldız oyuncu için talip olan kulüplerden biri de İtalya Serie A'nın köklü kulübü Inter oldu.

GERÇEKLEŞME OLASILIĞI YÜKSEK

GERÇEKLEŞME OLASILIĞI YÜKSEK

İddiaya göre, İtalyan ekibi yaşadığı sakatlık nedeniyle formadan uzak kalan yıldız kanat bek oyuncusu Denzel Dumfries'in olası ayrılığı durumunda bu bölgeye Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istiyor. Dumfries ile Manchester United ve Chelsea'nin ilgilendiği, transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

NAPOLI VE MILAN DA TALİP! 

NAPOLI VE MILAN DA TALİP! 

İtalya'nın yanı sıra Napoli ve Milan'ın da listesine aldığı öğrenilen Ferdi Kadıoğlu için Inter'in bir adım daha önde olduğu ortaya atılan iddialar arasında. Bu sezon muhteşem bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe, 25 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

REKOR KIRILACAK 

REKOR KIRILACAK 

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euroya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Transfermarkt'a göre değeri 15 milyon Euro olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Internazionale Ferdi Kadıoğlu son dakika fenerbahçe Süper Lig sezon erden süper li

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Herkes Aboubakar'ı konuşuyor... "Operayon var!", "Kafa attı, VAR gizledi"

Herkes Aboubakar'ı konuşuyor... "Operayon var!", "Kafa attı, VAR gizledi"

Ve Sörloth transferi açıklandı, 'hayırlı olsun!' 4 yıllık imza...

Ve Sörloth transferi açıklandı, 'hayırlı olsun!' 4 yıllık imza...

Sergen ile görüşme iptal! Trabzonspor'un hocasını Fenerbahçe getirdi

Sergen ile görüşme iptal! Trabzonspor'un hocasını Fenerbahçe getirdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.