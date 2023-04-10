Jorge Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'de bu sezon en başarılı isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Performansıyla yükselişini sürdüren Ferdi Kadıoğlu için birçok dev kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Avrupa takımlarının da transfer listesine girmeyi başaran yıldız oyuncu için talip olan kulüplerden biri de İtalya Serie A'nın köklü kulübü Inter oldu.
İddiaya göre, İtalyan ekibi yaşadığı sakatlık nedeniyle formadan uzak kalan yıldız kanat bek oyuncusu Denzel Dumfries'in olası ayrılığı durumunda bu bölgeye Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istiyor. Dumfries ile Manchester United ve Chelsea'nin ilgilendiği, transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
İtalya'nın yanı sıra Napoli ve Milan'ın da listesine aldığı öğrenilen Ferdi Kadıoğlu için Inter'in bir adım daha önde olduğu ortaya atılan iddialar arasında. Bu sezon muhteşem bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe, 25 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euroya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Transfermarkt'a göre değeri 15 milyon Euro olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.