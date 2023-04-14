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  4. Jorge Jesus'un prensini Şenol Güneş kapıyor! Transferde yılın bombası patlıyor... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a!

Jorge Jesus'un prensini Şenol Güneş kapıyor! Transferde yılın bombası patlıyor... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a!

14.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, yeni sezon için hazırlıklar da hız kesmeden başlamış durumda. Birçok ekip eksik bölgelerine takviye için temaslarını sıklaştırırken, Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Buna göre siyah-beyazlılar 4 yıldır Fenerbahçe forması giyen tecrübeli isim için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon özellikle devre arası takviyelerin ardından bambaşka bir oyun sergileyen ve ligde çıktığı son 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Siyah-Beyazlılar zirveyi 8 puan geriden takip ediyor. Sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transferde de kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi birçok isimle temaslarını sürdürürken, çok konuşulacak bir isim gündemde.

BEŞİKTAŞ DEVREDE 

BEŞİKTAŞ DEVREDE 

Siyah-Beyazlılar'ın gündemine aldığı isim Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc... Takımdaki durumu hala kesinlik kazanmayan tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürülürken, İtalya'dan da birçok kulübün kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

OLUMSUZ OLURSA... 

OLUMSUZ OLURSA... 

Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamazken, işi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin çok önemli olduğu, olumsuz bir durum olması durumunda Fenerbahçe'nin başka adaylarla bile temasa geçmek için düğmeye basabileceği belirtiliyor.

YÖNETİM RAHATSIZ 

YÖNETİM RAHATSIZ 

Bunun yanında özellikle Beşiktaş'ın da Zajc ile ciddi bir şekilde ilgilenmesi Fenerli kurmayları fazlasıyla rahatsız ettiği öğrenildi. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı.

4 YILDIR FENER'DE 

4 YILDIR FENER'DE 

Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer olan Zajc, 38 kez Sloven Milli Takım forması giyerken 8 gole imza attı. Fenerbahçe formasını 95 kez terleten tecrübeli futbolcu 17 gol, 6 asistle 23 gole katkı verdi.

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