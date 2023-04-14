Jorge Jesus'un prensini Şenol Güneş kapıyor! Transferde yılın bombası patlıyor... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a!

Bu sezon özellikle devre arası takviyelerin ardından bambaşka bir oyun sergileyen ve ligde çıktığı son 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Siyah-Beyazlılar zirveyi 8 puan geriden takip ediyor. Sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transferde de kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi birçok isimle temaslarını sürdürürken, çok konuşulacak bir isim gündemde.
Siyah-Beyazlılar'ın gündemine aldığı isim Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc... Takımdaki durumu hala kesinlik kazanmayan tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürülürken, İtalya'dan da birçok kulübün kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamazken, işi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin çok önemli olduğu, olumsuz bir durum olması durumunda Fenerbahçe'nin başka adaylarla bile temasa geçmek için düğmeye basabileceği belirtiliyor.
Bunun yanında özellikle Beşiktaş'ın da Zajc ile ciddi bir şekilde ilgilenmesi Fenerli kurmayları fazlasıyla rahatsız ettiği öğrenildi. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı.
Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer olan Zajc, 38 kez Sloven Milli Takım forması giyerken 8 gole imza attı. Fenerbahçe formasını 95 kez terleten tecrübeli futbolcu 17 gol, 6 asistle 23 gole katkı verdi.