Jorge Jesus'un prensini Şenol Güneş kapıyor! Transferde yılın bombası patlıyor... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a!

OLUMSUZ OLURSA...

Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamazken, işi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin çok önemli olduğu, olumsuz bir durum olması durumunda Fenerbahçe'nin başka adaylarla bile temasa geçmek için düğmeye basabileceği belirtiliyor.