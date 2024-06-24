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Jose Mourinho ilk antrenmanına çıktı! Elindeki kağıtlardan ilk 11'i sızdı, herkes o kararı konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.06.2024 19:39
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile çalışmalarına hız kesmeden başlarken, tecrübeli hocanın antrenmanda elinde bulunan kağıtlardaki bilgiler objektiflere yakalandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri’ne gelirken, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk antrenmanına çıktı.

"BURADA NE YAPIYORSUN?"

AA-20240624-34959015-34959013-FENERBAHCENIN_YENI_TEKNIK_DIREKTORU_JOSE_MOURINHO_TAKIMIN_BASINDA_ILK_ANTRENMANINA_CIKTI

İdman öncesi basınla tanışmaya gelen Jose Mourinho, ilk el sıkıştığı kişinin gazeteci olmadığını anladı. Portekizli hocanın, 'Gazeteci misin?' sorusuna 'Hayır' yanıtı alması üzerine bu sefer 'Burada ne yapıyorsun?' diye sordu.

Tesisteki kişi de 'Asistanım' diye yanıt verdi. Mourinho sonrasında basın mensuplarıyla tokalaşmaya devam etti.

KADRO PLANLAMASI ORTAYA ÇIKTI

AA-20240624-34959053-34959027-FENERBAHCENIN_YENI_TEKNIK_DIREKTORU_JOSE_MOURINHO_TAKIMIN_BASINDA_ILK_ANTRENMANINA_CIKTI

Öte yandan objektiflere takılan bir karede tecrübeli çalıştırıcının kadro planlamasına dair ipuçları görüldü. Mourinho'nun dizilişte 3'lü savunma tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE İDMANDAN KARELER


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