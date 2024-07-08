Jose Mourinho ilk kez kendisi açıkladı! Antrenman öncesi transfer sözleri: "Başkanın mesajı net..."

"SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM"

"Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek."