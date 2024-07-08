Jose Mourinho ilk kez kendisi açıkladı! Antrenman öncesi transfer sözleri: "Başkanın mesajı net..."

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Futbol A Takımı Avusturya kampındaki sabah antrenmanı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
“Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motiveyim" diyen Jose Mourinho, transfer çalışmalarına dair de soruların sorulara yanıt verdi.
"Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motiveyim. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Oyuncularımın yarısı milli takımlaydı. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz."
"Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek."
"Milli Takım'da oynayan Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydin satılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?"
"Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi."
"En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma dönmesi. Hızlı olacak bir şey değil, adım adım. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacak. Çağlar ilk kez topla idmana başlayacak. Tadic çarşamba dönecek. Yaşadığımız en büyük zorluk bu. Bu iyi bir sebepten ötürü."
"Türk Milli Takımı çok iyi bir iş çıkardı. Yapacak bir şey yok bu konuda. "