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  4. Jose Mourinho maç sonunda Galatasaray'ı hedef aldı! Sosyal medyada taraftarlar tepki gösteriyor...

Jose Mourinho maç sonunda Galatasaray'ı hedef aldı! Sosyal medyada taraftarlar tepki gösteriyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2025 07:27
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçının ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında kullandığı cümleyle Galatasaray'a göndermelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers’a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"KOLAY DEĞİL AMA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

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Takımla gurur duyduğunu söyleyen Jose Mourinho, “Hem Lille maçında 120’nci dakikada yemiş olduğumuz penaltı golü, Manchester United maçı ve bugün burada olanlar ki VAR hakemi de dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri olarak gösterilen Hollandalı Pol van Boekel. Yapacak bir şey yok ama ben oyuncularım için çok üzgünüm. Tabii ki hayal kuruyordum ama daha önce bunu 5 kere başardım. Bu çocuklar daha önce hiç başaramadılar. Bunun hayalini kuruyorlardı. Onlar için, taraftarlarımız ve yönetimimiz için üzgünüm. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm ama yolumuza gülümseme ile devam etmeye çalışacağız. Kolay değil ama yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

"KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN HEPİMİZ BİRLİKTE KAYBEDİYORUZ"

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Sözlerine devam eden Mourinho, “Tabii ki bir maçı bu şekilde kaybettiğiniz zaman bütün takım halinde hepiniz çok üzgün olursunuz. Penaltıyı kaçıran oyuncular durumu birazcık daha farklı hissedebiliyorlar ama ben bu durumu sevmiyorum. Kaybettiğimiz zaman hepimiz birlikte kaybediyoruz. Muhakkak penaltı kaçıran oyuncular yataklarına yattıklarında kafalarının içinde kaçırdıkları penaltı dönecektir. Aslında biz penaltılara da çalışmıştık. Sıralamaya oyuncular karar verdi. 6 ve 7’nci penaltıcılarımız da belliydi. Tadic bu sezon bütün penaltılarını atmıştı. Fred de penaltılar için çok çalışmıştı ve hatta ‘sıra bana ne zaman gelecek’ diye soruyordu. Mert de çok tecrübeli futbolcu ama futbol maalesef böyle." dedi.

"VAR’IN KÖTÜ BİR UYKU ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

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Maçın VAR hakemi hakkında konuşan Mourinho, "Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil, hepimiz. Futbolda tek üzücü şey şu ki bu akşam VAR’ın kötü bir uyku çekeceğini düşünmüyorum. VAR hakemi muhtemelen sakince yemeğini yer ve rahat, sessiz bir gece geçirecektir. Muhtemelen bir sonraki hafta milli maçlar oynanırken büyük bir maçta görev alacaktır ama bizlerin kaybı bugün büyük. Oyuncuların ve benim bir hayalim vardı. Bu hayali birlikte kuruyorduk. Bugün hayallerimizi kaybettik. Bunun çok haksız olduğunu düşünüyorum. Bugün çok iyiydik. Avrupa arenasında bu sezon çok fazla zorluk yaşadık. Listeye yazamadığımız oyuncular vardı. Mesela Oğuz Aydın bugün olsaydı, hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum. Kart sebebiyle pek çok Avrupa maçında cezalı oyuncularımız oldu. Avrupa’da 14, 15’inci maçımızı oynadık." açıklamasında bulundu.

GALATASARAY'A GÖNDERME!

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Maç sonunda Galatasaray'ın elenmesiyle ilgili konuşan Mourinho, "Hayallerimiz vardı. Eleneceksek de bu şekilde elenmemizin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Başka takımlar gibi maç sonunda o gururu hissedemeyerek elenmektense bu şekilde elenmenin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün penaltılarla kazanmış ve bir üst tura çıkmış olsaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım. Yolumuza devam edelim” diyerek sözlerini noktaladı. Mourinho'nun Galatasaray'a göndermesi sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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José Mourinho haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri
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