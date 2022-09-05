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Josef bilinmeyenleri anlattı! İlk kez konuştu...

05.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta maç sonunda yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza konuyla bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta karşılaşmaya maç sonu yaşananlar damga vurmuştu. Maçın bitiminde yaşanan sahaya giren Ankaragüçlü taraftarı takımını korumak adına müdahale eden Josef kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Brezilyalı oyuncudan konuyla alaklı ilk açıklama geldi.

"ELİNDE BIÇAK MI VAR BİLMİYORUZ?"

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“Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

"NEDEN KART GÖRDÜM"

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Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.”

'YENİLGİYE ÇOK ÜZÜLDÜM'

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Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., mahkemedeki ifadesinde, "Yaptığım hareketten dolayı pişmanım, maçın hararetiyle mantıklı hareket edemedim. Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYIN FOTOĞRAFLARI

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