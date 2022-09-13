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Josef de Souza tribünde hüngür hüngür ağladı!

13.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü karşısında oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezaya itiraz eden ancak bu cezası kabul görmeyen Josef de Souza, Başakşehir maçını tribünden takip etmişti. Ankaragücü mücadelesinde yaşanan olaylar büyük yankı uyandırırken, Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından futbolcularına destek tezahüratlarında bulunurken, Brezilyalı oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, ligin 5. haftasında tecrübeli orta sahası oyuncusu Josef de Souza, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından çıkan olaylardan sonra kırmızı kart görmüştü. Brezilyalı oyuncu için kulübü Beşiktaş, kırmızı kartın iptal edilmesi için başvuruda bulundu, ancak bu başvuru reddedildi.

AYRILIK KARARINI AÇIKLAMIŞTI

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Verilen cezanın onanmasının ardından öncelikle sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Josef, daha sonra basın toplantısı düzenleyerek büyük bir üzüntü yaşadığını gösterdi. Brezilyalı orta saha, basın toplantısında konuşurken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki sezon Süper Lig'de kalmayacağını da duyuran Josef'in bu kararı herkesi şaşırtmıştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA AĞLADI!

josef

Son oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından da karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı. Tecrübeli oyuncu Josef, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip ederken bitiş düdüğünün çalmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar kendisine destek verdi. Tribünlerin bu desteği sonrası bir kez daha gözyaşlarına hakim olamayan Josef'in o anları ekranlar böyle yansıdı.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYIN FOTOĞRAFLARI

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