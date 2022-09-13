Josef de Souza tribünde hüngür hüngür ağladı!

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, ligin 5. haftasında tecrübeli orta sahası oyuncusu Josef de Souza, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından çıkan olaylardan sonra kırmızı kart görmüştü. Brezilyalı oyuncu için kulübü Beşiktaş, kırmızı kartın iptal edilmesi için başvuruda bulundu, ancak bu başvuru reddedildi.

AYRILIK KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Verilen cezanın onanmasının ardından öncelikle sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Josef, daha sonra basın toplantısı düzenleyerek büyük bir üzüntü yaşadığını gösterdi. Brezilyalı orta saha, basın toplantısında konuşurken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki sezon Süper Lig'de kalmayacağını da duyuran Josef'in bu kararı herkesi şaşırtmıştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA AĞLADI!

Son oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından da karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı. Tecrübeli oyuncu Josef, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip ederken bitiş düdüğünün çalmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar kendisine destek verdi. Tribünlerin bu desteği sonrası bir kez daha gözyaşlarına hakim olamayan Josef'in o anları ekranlar böyle yansıdı.