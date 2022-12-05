MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Joy Corrigan Miami'de ipli bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Joy Corrigan Miami'de ipli bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

05.12.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joy Corrigan, Miami'de doğaçlama bir fotoğraf çekimi sırasında inanılmaz derecede formda vücudunu sergiledi. Corrigan'ın minik bikisini dikkatlerden kaçmadı.

27 yaşındaki manken, Sunshine State'in sıcak ve güneşli havanın keyfini sürerken, minik bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekti.

JOY CORRİGAN BUNU HEP YAPIYOR

Joy Corrigan, Pazar günü Miami'de sahilde keyif sürerken biçimli vücudunu sergiledi.

29 yaşındaki model, mor, kırmızı ve mavi tonlarında ince bir ipli bikiniyle denizin ve beyaz kumların tadını çıkarırken görüntülendi.

Sık sık vücudunu gösterirken görülen Corrigan, hayal gücüne çok az yer bırakan desenli  bikiniyle sahilde dizi poz verdi.

Joy, uzun, sarı saçlarıyla dikkat çekerken, sahilde kaldığı süre boyunca çok az makyaj yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Miami Manken yaşında

En Çok Okunan Haberler

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.