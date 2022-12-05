Joy Corrigan Miami'de ipli bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

27 yaşındaki manken, Sunshine State'in sıcak ve güneşli havanın keyfini sürerken, minik bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekti.
Joy Corrigan, Pazar günü Miami'de sahilde keyif sürerken biçimli vücudunu sergiledi.
29 yaşındaki model, mor, kırmızı ve mavi tonlarında ince bir ipli bikiniyle denizin ve beyaz kumların tadını çıkarırken görüntülendi.
Sık sık vücudunu gösterirken görülen Corrigan, hayal gücüne çok az yer bırakan desenli bikiniyle sahilde dizi poz verdi.
Joy, uzun, sarı saçlarıyla dikkat çekerken, sahilde kaldığı süre boyunca çok az makyaj yapıyor.