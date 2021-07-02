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Jüriler göz yaşlarına hakim olamadı! Masterchef Ali Uysal kimdir, nerede gazi oldu?

02.07.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'in son bölümünde yaşanan jüri üyelerine duygusal anlar yaşattı. Yarışmaya katılan Ali Uysal, bir dönem katıldığı zeytin dalı harekatında başından geçenleri anlatınca vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Masterchef Ali Uysal kimdir, nerede gazi oldu? Detaylar haberimizde...

Önceki akşam MasterChef Türkiye'ye katılan yarışmacı Ali Uysal, hayat öyküsü ile izleyici ve jüri üyelerini göz yaşlarına boğdu. Ali Uysal katıldığı zeytin dalı harekatında başından geçenleri anlatarak geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada gündem olan iki askerin el ele tutuştuğu o fotoğraf karesinde kendisinin olduğunu söyledi. Peki, MasterChef’e katılan Ali Uysal kimdir? İşte Ali Uysal'ın hayat hikayesi...

Masterchef Ali Uysal kimdir?

Zeytin dalı harekatına katılan ve Gazi olan Ali Uysal'ın başından geçenleri anlatarak geceye damgasını vurdu.

ÜÇ EVET ALDI

ÜÇ EVET ALDI
MasterChef jürilerinin karşısına çıkan Ali Uysal, mutfaktaki maharetlerini sergileyerek üç evet aldı ve bir sonraki tura adını yazdırdı.

HAYATINI ANLATINCA GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

HAYATINI ANLATINCA GÖZ YAŞLARI SEL OLDU
Yemek yaptığı esnada jüriler ile sohbet eden Uysal, kendisinden bahsederken bir dönem TSK içinde gittiği Zeytin Dalı operasyonunda geçen hikayesi ile herkesi derinden etkiledi.

O KAREDEKİ BENDİM

O KAREDEKİ BENDİM
Birkaç yıl önce sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu karedeki mehmetçiklerden biri olduğunu açıklayan gazi Ali Uysal'ın hayatı merak konusu oldu.
Olcay Özçam ile Uysal'ın acilde yan yana sedyelerde yatarken el ele tutuşarak birbirlerine destek verdileri o kare, yıllar sonra Uysal'ın ağzından yorumlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekâtı Masterchef
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