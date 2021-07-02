Jüriler göz yaşlarına hakim olamadı! Masterchef Ali Uysal kimdir, nerede gazi oldu?

Önceki akşam MasterChef Türkiye'ye katılan yarışmacı Ali Uysal, hayat öyküsü ile izleyici ve jüri üyelerini göz yaşlarına boğdu. Ali Uysal katıldığı zeytin dalı harekatında başından geçenleri anlatarak geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada gündem olan iki askerin el ele tutuştuğu o fotoğraf karesinde kendisinin olduğunu söyledi. Peki, MasterChef’e katılan Ali Uysal kimdir? İşte Ali Uysal'ın hayat hikayesi...

Masterchef Ali Uysal kimdir?

Zeytin dalı harekatına katılan ve Gazi olan Ali Uysal'ın başından geçenleri anlatarak geceye damgasını vurdu.

ÜÇ EVET ALDI MasterChef jürilerinin karşısına çıkan Ali Uysal, mutfaktaki maharetlerini sergileyerek üç evet aldı ve bir sonraki tura adını yazdırdı.

HAYATINI ANLATINCA GÖZ YAŞLARI SEL OLDU Yemek yaptığı esnada jüriler ile sohbet eden Uysal, kendisinden bahsederken bir dönem TSK içinde gittiği Zeytin Dalı operasyonunda geçen hikayesi ile herkesi derinden etkiledi.

O KAREDEKİ BENDİM Birkaç yıl önce sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu karedeki mehmetçiklerden biri olduğunu açıklayan gazi Ali Uysal'ın hayatı merak konusu oldu.