Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray'ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus'a 3-2 mağlup olsa da ilk turda aldığı 5-2'lik skorun avantajıyla adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.
Temsilcimizde birçok isim performansıyla ön plana çıkarken bu isimlerden biri de sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen isimlerden olan Uğurcan Çakır olmuştu. Yıldız isim iki maçta da oldukça etkili bir performans sergilerken birbirinden güzel kurtarışlara imza attı.
Juventus ataklarına karşı takımını ayakta tutan milli kalecinin kalesinde 5.06 gol beklentisi oluştu. Çakır, buna karşın 3 gol yemesine rağmen, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.
Uğurcan Çakır'ın Juventus karşısında sergilediği performans;
Kurtarış: 6
İsabetli uzun pas: 12
Kazanılan hava topu: 1
Tecrübeli file bekçisi bu performansıyla yabancı futbolseverleri de kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyada Uğurcan Çakır'ın bu performansı için birçok paylaşım yapıldı.
"Uğurcan Çakır, Türkiye dışında yeterince saygı görmüyor. O, dünya çapında bir kaleci."
"Bu herif ayaklarıyla çok iyi iş çıkarıyor. Manchester maçında da kale arkasında oturuyordum ve onu çok dikkatle izledim. Hatta @SirJarus ayaklarıyla ne kadar iyi olduğunu bile söyledim. O asla paniğe kapılmaz. Sayın Baylar ve Bayanlar, Uğurcan Çakır."
"Vay canına... Ceza sahasından alçak bir pasla orta sahadaki bir oyuncuyu bulduğunu gördüm ve büyülenmiş gibiyim. Mükemmel bir oyuncu"
"O kesinlikle dünya çapında"
"Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5 kalecisinden biri. Üstelik inanılmaz refleksleri de var. Adam, kale direğinden yerdeki forvete doğrudan pas verebilir."
Okuyucu Yorumları 0 yorum