SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray'ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim

Deplasmanda Juventus’a 3-2 kaybeden Galatasaray, ilk maçtaki 5-2’lik avantajla son 16 biletini aldı. Gecenin gizli kahramanı ise Uğurcan Çakır’dı. yaptığı 6 kritik kurtarışla turu adeta elleriyle taşıdı ve performansıyla dünya çapında gündem oldu. İşte detaylar...

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray'ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus'a 3-2 mağlup olsa da ilk turda aldığı 5-2'lik skorun avantajıyla adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.

Temsilcimizde birçok isim performansıyla ön plana çıkarken bu isimlerden biri de sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen isimlerden olan Uğurcan Çakır olmuştu. Yıldız isim iki maçta da oldukça etkili bir performans sergilerken birbirinden güzel kurtarışlara imza attı.

İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim 1

Juventus ataklarına karşı takımını ayakta tutan milli kalecinin kalesinde 5.06 gol beklentisi oluştu. Çakır, buna karşın 3 gol yemesine rağmen, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Uğurcan Çakır'ın Juventus karşısında sergilediği performans;

Kurtarış: 6
İsabetli uzun pas: 12
Kazanılan hava topu: 1

DÜNYA ÇAPINDA GÜNDEM

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim 2

Tecrübeli file bekçisi bu performansıyla yabancı futbolseverleri de kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyada Uğurcan Çakır'ın bu performansı için birçok paylaşım yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

"DÜNYA ÇAPINDA"

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray'ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim G1

"Uğurcan Çakır, Türkiye dışında yeterince saygı görmüyor. O, dünya çapında bir kaleci."

"AYAKLARI ÇOK İYİ"

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray'ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim G2

"Bu herif ayaklarıyla çok iyi iş çıkarıyor. Manchester maçında da kale arkasında oturuyordum ve onu çok dikkatle izledim. Hatta @SirJarus ayaklarıyla ne kadar iyi olduğunu bile söyledim. O asla paniğe kapılmaz. Sayın Baylar ve Bayanlar, Uğurcan Çakır."

"BÜYÜLENMİŞ GİBİYİM"

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray'ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim G3

"Vay canına... Ceza sahasından alçak bir pasla orta sahadaki bir oyuncuyu bulduğunu gördüm ve büyülenmiş gibiyim. Mükemmel bir oyuncu"

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray'ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim G4

"O kesinlikle dünya çapında"

"UCL'NİN EN İYİ 5 KALECİSİNDEN BİRİ"

Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray'ın yıldızına tüm dünya hayran kaldı! Paylaşımlar peş peşe geldi: Büyülenmiş gibiyim G5

"Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5 kalecisinden biri. Üstelik inanılmaz refleksleri de var. Adam, kale direğinden yerdeki forvete doğrudan pas verebilir."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya Juventus Uğurcan Çakır son dakika galatasaray şampiyonlar ligi taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.