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  4. Juventus Salernitana maçında neler oldu neler! 4 kırmızı, gol iptal

Juventus Salernitana maçında neler oldu neler! 4 kırmızı, gol iptal

12.09.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesi uzun süre konuşulacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Ligin 6. haftasında Juventus sahasında ağırladığı Salernitana ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın uzatma uzun süre unutulmayacak dakikalara sahne oldu. İşte detaylar...

Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik

POL Polonya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A'da heyecan altıncı hafta mücadeleleri ile sürüyor. 6. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Juventus sahasında Salernitana ile karşı karşıya geçti. Mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 2-2 beraberlikle tamamlanırken karşılaşmanın son anlarında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

FORMAYI ÇIKARDI, KIRMIZI KART GÖRDÜ!

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Karşılaşmanın 95. dakikalarında Juventus'un golcüsü Arkadiusz Milik takımını öne geçiren golü kaydederek skoru 3-2'ye getirdi. Uzatma dakikalarında atılan bu golün sevincini coşkulu bir şekilde yaşayan Milik, formasını çıkarması nedeniyle gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, gerçekleştirilen 'VAR' kontrolü sonrası gol de geçersiz sayıldı.

3 KIRMIZI DAHA

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Golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından saha karışırken, Salernita'da Federico Fazio Juventus'ta ise Juan Cuadrado da kırmızı kart görürken, Juventus'un tecrübeli hocası Max Allegri de tartışmaların ardından kırmızı kart görenler kervanına katıldı.

"SÖYLENECEK SÖZ YOK"

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Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milik, ofsayt anının görüntüsünü paylaşırken, "Söylenecek söz yok" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM!

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JUVENTUS - SALERNITANA MAÇINDAN KARELER

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kırmızı kart son dakika milik salernitana sarı kart ligi ak
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