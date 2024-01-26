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  4. Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, oyun oynarken tanıştığı Amerikalı ünlü şarkıcı Madison Beer ile aşk yaşadığı açıklandı!

Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, oyun oynarken tanıştığı Amerikalı ünlü şarkıcı Madison Beer ile aşk yaşadığı açıklandı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
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Juventus'taki performansıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Kenan Yıldız'ın ünlü şarkısı Madison Beer ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kenan Yıldız'ın ABD'li şarkıcı ile birlikte olduğunu açıklamasının ardından sosyal medya çalkalandı. İşte detaylar...

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen ve performansıyla adından sıklıkla söz ettiren Kenan Yıldız, bu kez futbol dışında bir konu ile gündemde.

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'2 AYDIR AŞK YAŞIYOLAR'

'2 AYDIR AŞK YAŞIYOLAR'

18 yaşındaki futbolcu, 24 yaşındaki ABD'li şarkıcı Madison Beer ile yaklaşık 2 aydır aşk yaşadığını iddia edilirken, ikilinin oyun oynarken tanıştığı Madison Beer'ın, Kenan'ı görmek için Torino'ya gelerek yarın oynanacak olan Juventus-Empoli maçını izleyeceği de öne sürüldü.

"BÜYÜK GURUR"

"BÜYÜK GURUR"

Kenan Yıldız'ın ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığı iddiaları, Türk takipçilerini heyecanlandırırken bazı kullanıcılar, "Arda Güler'in Real Madrid olayından daha büyük bir gururlanma yaşatmayı nasıl başardın be çocuk" ifadelerini kullandı.

ALMANYA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

ALMANYA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Almanya doğumlu olan Kenan, Regensburg ve Bayern Münih altyapılarında yetişerek 2022 yazında Juventus U19'a transfer oldu. Genç yıldız, 2023 yazında ise A takıma çıkmayı başardı. Bu sezon Serie A'da 11 maça çıkıp 1 gol atan oyuncu, Serie C-B'de 7 maçta, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.

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Juventus son dakika madison beer Kenan Yıldız
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