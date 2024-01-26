Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, oyun oynarken tanıştığı Amerikalı ünlü şarkıcı Madison Beer ile aşk yaşadığı açıklandı!

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen ve performansıyla adından sıklıkla söz ettiren Kenan Yıldız, bu kez futbol dışında bir konu ile gündemde.
18 yaşındaki futbolcu, 24 yaşındaki ABD'li şarkıcı Madison Beer ile yaklaşık 2 aydır aşk yaşadığını iddia edilirken, ikilinin oyun oynarken tanıştığı Madison Beer'ın, Kenan'ı görmek için Torino'ya gelerek yarın oynanacak olan Juventus-Empoli maçını izleyeceği de öne sürüldü.
Kenan Yıldız'ın ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığı iddiaları, Türk takipçilerini heyecanlandırırken bazı kullanıcılar, "Arda Güler'in Real Madrid olayından daha büyük bir gururlanma yaşatmayı nasıl başardın be çocuk" ifadelerini kullandı.
Almanya doğumlu olan Kenan, Regensburg ve Bayern Münih altyapılarında yetişerek 2022 yazında Juventus U19'a transfer oldu. Genç yıldız, 2023 yazında ise A takıma çıkmayı başardı. Bu sezon Serie A'da 11 maça çıkıp 1 gol atan oyuncu, Serie C-B'de 7 maçta, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.