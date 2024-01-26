Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, oyun oynarken tanıştığı Amerikalı ünlü şarkıcı Madison Beer ile aşk yaşadığı açıklandı!

ALMANYA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Almanya doğumlu olan Kenan, Regensburg ve Bayern Münih altyapılarında yetişerek 2022 yazında Juventus U19'a transfer oldu. Genç yıldız, 2023 yazında ise A takıma çıkmayı başardı. Bu sezon Serie A'da 11 maça çıkıp 1 gol atan oyuncu, Serie C-B'de 7 maçta, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.