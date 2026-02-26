SPOR

Juventus zaferinin ardından Victor Osimhen için çok büyük iddia!

Galatasaray’ın Juventus karşısında tarih yazdığı gecede sahneye çıkan Victor Osimhen, Torino’da attığı kritik golle turun kaderini belirledi. Spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken Osimhnen için de övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın yıllarca hatırlanacak Juventus eşleşmesinin yankıları sürerken Torino'da turu getiren belki de fişi çeken golü kaydeden Victor Osimhen şüphesiz en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

Spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken yıldız isme dair de önemli bir iddiada bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

"YÖNETİMİ ALKIŞLAMAK LAZIM" (OSMAN ŞENHER

"Bu kolay bir iş değil, bunu samimi söylüyorum. Devler Ligi’ni hiç kimse Süper Lig ile karşılaştırmasın. Burası ayrı bir kategori. Galatasaray burada başarılı olmak için çok diyet ödedi, şanssızlıklar yaşadı. Ama şimdi doğruyu yapmaya başladı ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı. Juventus’u, Liverpool’u, Ajax’ı yeneceksin, Atletico ile berabere kalacaksın, bunu başarmak her babayiğidin işi değil. Futbolcuları, teknik ekibi, taraftarı, yönetimi alkışlamak lazım." (Milliyet)

"OSIMHEN BÜYÜK BİR KARAKTER" (LEVENT TÜZEMEN)

"Osimhen'in, Galatasaray'ın kalbi olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı yıldız, 120 dakika sahada kalırken yenilgiyi kabullenmeyen ve tüm arkadaşlarına ortak olacak bir mücadele ortaya koydu. Osimhen bir kez daha büyük bir karakter olduğunu, kazandığı paranın anasının ak sütü gibi hak ettiğini sadece G.Saray'lılara değil, golcü arayan kulüplere de gösterdi. Savunmaya geldi, top çıkardı, ikili mücadelelere girdi, top kazandı. İtalya'da Juventus'a karşı evinde atamadığı golü G.Saray formasıyla gerçekleştirdi." (Sabah)

"ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN" (MUSTAFA ÇULCU) 

"Okan hocayı uzatmalarda attığı golle Osimhen ipten aldı. Barış Alper turu getirdi. Aldığı transfer ücreti Osimhen'e anasının ak sütü gibi helal olsun." (Fotomaç)

"YERYÜZÜNÜN EN İYİ SANTRFORLARINDAN BİRİ" (UĞUR MELEKE)

"90 dakika bittiğinde her şey kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Juventus tüm stadı arkasına almıştı, momentum ev sahibinden yanaydı. Buruk’un yaptığı hemen her değişiklik takımını geriye götürmüştü. Ancak iki yıldız çıktı sahneye ve turu getirdiler İstanbul’a: Juventus’un belalısı Barış ve yeryüzünün en iyi santrforlarından biri: Osimhen... Nijeryalı’nın turun en kritik golünü attıktan sonra bir de son çeyrekte yaptığı savunma müthişti. Barış-Osimhen ikilisinin bir sonraki turda da, Tottenham veya Liverpool’a karşı Galatasaray’ın en büyük kozları olacakları kesin." (Hürriyet)

"İYİ Kİ RAMS PARK'TA PARAMPARÇA ETMİŞİZ!" (ZEKİ UZUNDURUKAN)

"Uzatma anlarında gol canavarı Osimhen ve Barış Alper'in golleri ile turu geçtik. Osimhen ve Barış Alper yıldızlaştı, Uğurcan Çakır da muazzam kurtarışları kalesinde duvar ördü. İlk maçtaki büyük avantaj, bizi Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşıdı! İyi ki Juventus'u Rams Park'ta paramparça etmişiz!" (Fotomaç)

Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika galatasaray şampiyonlar ligi Osimhen
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nerde o yazılar???
