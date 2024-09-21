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  4. "Kadıköy'de 100 milyon Euroluk asist" Osimhen öyle bir pas verdi ki... Mertens bile inanamadı

"Kadıköy'de 100 milyon Euroluk asist" Osimhen öyle bir pas verdi ki... Mertens bile inanamadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 20:53
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Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadelenin henüz 28. dakikasında Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında 2-0 öne geçerken yeni transfer Osimhen'in müthiş asisti sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeledenin henüz 28. dakikasında Galatasaray rakibi karşısında 2-0 öne geçerken Sarı-Kırmızılılar'ın ikinci golü tüm dünyada ses getiren transfer Victor Osimhen'in asistinde Mertens'in ayağından geldi.

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20:00 49'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 2
Galatasaray Galatasaray

FENERBAHÇE'YE İLK GOL

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Osimhen'in yaptığı müthiş göğüs pasının ardından şık aşırtma vuruşla takımını 2-0 öne geçiren Mertens, bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe'ye atmış oldu. Öte yandan Belçikalı oyuncu Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe'ye ilk golünü de kaydetti.

OSIMHEN'IN ASİSTİ OLAY OLDU

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Sarı-Kırmızılılar'ın 100 milyon Euro değer biçilen müthiş golcüsü Osimhen'in asisti en az gol kadar konuşulurken, sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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