"Kadıköy'de 100 milyon Euroluk asist" Osimhen öyle bir pas verdi ki... Mertens bile inanamadı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeledenin henüz 28. dakikasında Galatasaray rakibi karşısında 2-0 öne geçerken Sarı-Kırmızılılar'ın ikinci golü tüm dünyada ses getiren transfer Victor Osimhen'in asistinde Mertens'in ayağından geldi.

FENERBAHÇE'YE İLK GOL

Osimhen'in yaptığı müthiş göğüs pasının ardından şık aşırtma vuruşla takımını 2-0 öne geçiren Mertens, bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe'ye atmış oldu. Öte yandan Belçikalı oyuncu Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe'ye ilk golünü de kaydetti.

OSIMHEN'IN ASİSTİ OLAY OLDU

Sarı-Kırmızılılar'ın 100 milyon Euro değer biçilen müthiş golcüsü Osimhen'in asisti en az gol kadar konuşulurken, sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)