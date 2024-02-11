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Kadıköy'de devre arası ortalık karıştı! Soyunma odası koridorlarında iki takım arasında tartışma çıktı... Bonucci'den olay hareket

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 20:10 | Son Güncelleme:
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Kritik mücadelede sahasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısına 1-0 yenik tamamlarken ilk 45 dakikanın ardından soyunma odasına giden iki takım taraftarları arasında arbede yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken mücadelede tansiyon hayli yükseldi.

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

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Özellikle ilk yarının son dakikalarına girilirken, yaşanan bir pozisyonun ardından iki takım oyuncuları birbirine girerken karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay olayların yatışmasının ardından Augusto ve Cengiz Ünder'i sarı kartla cezalandırdı.

KALECİ ERTUĞRUL'A TEPKİ

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Sarı-Lacivertli taraftarlar da başta Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a zaman geçirdiği gerekçesiyle tepki gösterirken, hakeme aleyhine de tezahüratta bulundu.

KORİDOR KARIŞTI

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Öte yandan ilk yarının son düdüğünün gelmesiyle soyunma odası koridorlarına yönelen iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Ertuğrul, soyunma odası tüneline girerken yanına Leonardo Bonucci geldi ve konuştuğu görülürken Alanyaspor kaleci antrenörü Metin Aktaş da Bonucci'ye tepki gösterdi.

Bu tartışmanın ardından diğer antrenörler de tartışmaya başladı. Hakmler de soyunma odası tüneli girişinde durdu ve bir müddet tartışmanın bitmesini bekledi.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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