Kadıköy'de devre arası ortalık karıştı! Soyunma odası koridorlarında iki takım arasında tartışma çıktı... Bonucci'den olay hareket

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken mücadelede tansiyon hayli yükseldi.
Özellikle ilk yarının son dakikalarına girilirken, yaşanan bir pozisyonun ardından iki takım oyuncuları birbirine girerken karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay olayların yatışmasının ardından Augusto ve Cengiz Ünder'i sarı kartla cezalandırdı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar da başta Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a zaman geçirdiği gerekçesiyle tepki gösterirken, hakeme aleyhine de tezahüratta bulundu.
Öte yandan ilk yarının son düdüğünün gelmesiyle soyunma odası koridorlarına yönelen iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Ertuğrul, soyunma odası tüneline girerken yanına Leonardo Bonucci geldi ve konuştuğu görülürken Alanyaspor kaleci antrenörü Metin Aktaş da Bonucci'ye tepki gösterdi.
Bu tartışmanın ardından diğer antrenörler de tartışmaya başladı. Hakmler de soyunma odası tüneli girişinde durdu ve bir müddet tartışmanın bitmesini bekledi.
*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)