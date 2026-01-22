SPOR

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Kerem Aktürkoğlu'na kesildi. Sarı-Lacivertli formayla beklentilerin altında kalan milli futbolcu, İngiliz ekibi karşısındaki performansıyla taraftarı çileden çıkardı. Tribünler ve sosyal medya "Artık yeter" dedi!

Emre Şen

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup olarak yara aldı. Ancak maçın skoru kadar konuşulan bir diğer konu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı oldu.

TARAFTARIN SABRI TÜKENDİ

Transfer olduğu günden bu yana inişli çıkışlı grafiğiyle eleştirilen Kerem, Aston Villa karşısında da etkisiz kalınca taraftarın hedef tahtasına oturdu. Maç boyunca beklenen katkıyı veremeyen yıldız oyuncu için "Kredisi tükendi" yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'na tepki yağdırdı. Yapılan binlerce yorumda şu ifadeler dikkat çekti. İşte bazı yorumlar...

Kerem Aktürkoğlu haberler fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
