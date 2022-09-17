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Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

17.09.2022 03:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir otomobilin duvara çarpması sonucu yaralanan üç kişi tedavi altına alındı.

Bağdat Caddesi'nde, Muhammed A. yönetimindeki 34 PJ 3135 plakalı otomobil, kaldırımdaki refüje çarptıktan sonra çöp konteynırına, ardından duvara çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve yolcular otomobilde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Muhammed A. ve otomobilde bulunan Celal Ü. ile Nehir B. sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla, olay yerinden kaldırıldı.

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Kadıköy'de duvara çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

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trafik kazası İstanbul Kadıköy

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