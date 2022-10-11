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Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

11.10.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla kız çocuklarına yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

Tarihi On Gözlü Köprü'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan 25 kız çocuğu uçurtma uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Çocuklar ayrıca uçurtma şenliğini anlatan resimler yaptı. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Muhtar Demir, AA muhabirine, bu özel günde kız çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesi için uçurtma şenliği düzenlediklerini belirtti.

Çocukların bu etkinlikte çok mutlu olduklarını ifade eden Demir, "Çocuklarımız güzel vakit geçirdi. 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızlarımız mutlu olsun istedik. Hepimiz çok mutlu olduk." dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan Beren Karataş, çok eğlendiğini vurgulayarak, "Uçurtma uçurduk, yaptığımız resimleri boyadık. Hediyeler verildi." ifadelerini kullandı.

Azra Naz Alkar da muhtar Dilek Demir'in uçurtma etkinliğiyle kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla oyunlar oynadım, harika bir gündü, hatta en güzel günümdü. Dünya Kız Çocukları Günü'nde çok sevindim."

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

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