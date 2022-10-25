'Kafayı Fenerbahçe ile bozdu!' Jorge Jesus'tan 80 milyon euro'luk dev hamle!

Spor Toto Süper Lig'de maç eksiği olmasına rağmen 23 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir üst tura çıkmayı garantilemişti. Perşembe günü grup liderliği için çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kulüpteki ağırlığını iyice hissettirmeye başlıyor.

JORGE JESUS'TAN 80 MİLYON EURO'LUK HAMLE

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDI Gerek tesislerde, gerek saha içinde, gerekse sosyal medyada Fenerbahçe ile olan bağını günden güne güçlendiren Jorge Jesus, tam anlamıyla şampiyonluğa odaklanmış durumda...

GENÇLER TAKİBİNDE Sabah'ın haberine göre; alt kategoride oynayan genç oyuncuları takibe alan 68 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle yetenekli ve potansiyeli yüksek isimlerden İsak Vural (16), Yiğit Efe Demir (18) ve Jin Ho Jo (19) ile bire bir iletişim kuruyor.

ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR Altyapı oyuncularını A Takım ile idmanlara çıkartıp özel olarak takip eden tecrübeli hoca, taktikler veriyor ve uyarılarda bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Benfica'da genç oyuncular Darwin Nunez, Nuno Tavares ve Gonçalo Ramos'a sezon içerisinde çok sık forma veren Jorge Jesus, bu oyuncuların piyasa değerlerini oldukça yükseltmişti.