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'Kafayı Fenerbahçe ile bozdu!' Jorge Jesus'tan 80 milyon euro'luk dev hamle!

25.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de tam anlamıyla Jorge Jesus rüzgarı esiyor! Takımını Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi grubunda liderlik koltuğuna yerleştiren Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'de şampiyonluğa Avrupa'da ise adından söz ettirecek bir başarıya ulaşmak istiyor. Jesus, bu hedeflerinin yanı sıra altyapıya da el attı. Daha önce birçok ismi dünya futboluna kazandıran tecrübeli teknik adamın planı ortaya çıktı. Jorge Jesus'un hazırlığındaki 80 milyon euro'luk bedel de dikkat çekti...

Spor Toto Süper Lig'de maç eksiği olmasına rağmen 23 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir üst tura çıkmayı garantilemişti. Perşembe günü grup liderliği için çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kulüpteki ağırlığını iyice hissettirmeye başlıyor.

JORGE JESUS'TAN 80 MİLYON EURO'LUK HAMLE

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDI

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDI
Gerek tesislerde, gerek saha içinde, gerekse sosyal medyada Fenerbahçe ile olan bağını günden güne güçlendiren Jorge Jesus, tam anlamıyla şampiyonluğa odaklanmış durumda...

GENÇLER TAKİBİNDE

GENÇLER TAKİBİNDE
Sabah'ın haberine göre; alt kategoride oynayan genç oyuncuları takibe alan 68 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle yetenekli ve potansiyeli yüksek isimlerden İsak Vural (16), Yiğit Efe Demir (18) ve Jin Ho Jo (19) ile bire bir iletişim kuruyor.

ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR

ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR
Altyapı oyuncularını A Takım ile idmanlara çıkartıp özel olarak takip eden tecrübeli hoca, taktikler veriyor ve uyarılarda bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Benfica'da genç oyuncular Darwin Nunez, Nuno Tavares ve Gonçalo Ramos'a sezon içerisinde çok sık forma veren Jorge Jesus, bu oyuncuların piyasa değerlerini oldukça yükseltmişti.

DARWIN NUNEZ, 80 MİLYON EURO

DARWIN NUNEZ, 80 MİLYON EURO
Sporting Lizbon kariyerinde de Ryan Gauld, Daniel Podence, Gelson Martins ve Matheus Pereira gibi genç oyuncuları kullanmaktan hiç çekinmeyen Portekizli hocanın, şans verdiği Darwin Nunez 80 milyon Euro'ya Liverpool'a, Reinier 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu.
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