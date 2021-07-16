Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı direnişin sembollerinden olan Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliğine çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla katıldı.

Darbe girişiminde 9 şehidin verildiği, 92 kişinin gazi olduğu Kahramankazan'da Ulu Cami avlusunda akşam namazı sonrasında toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Sancak Caddesi'nden Kent Meydanı'na sloganlar atarak yürüdü.

Kent Meydanı'nda mehteran takımının konserinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, etkinliğe binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla katıldı.

Sinevizyon gösteriminin ardından 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde şehit olan Kahramankazanlı 9 kişinin ismi Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından okunarak temsili yoklama yapıldı.

Oğuz, asırlardır bu topraklar üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen din ve millet düşmanlarının içerideki iş birlikçileri ile 15 Temmuz'da topyekun milletin üzerine geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halkın verdiği mücadeleyle devletine, bayrağına, ezanına sahip çıktığını söyledi.

Serhat Oğuz, "Kahramankazan bu halkın şanlı mücadelesini ve direnişini en güzel şekilde o gece şehitlerini vererek, gazilerini vererek göstermiş oldu." dedi.

Program, selaların okunması ve yapılan hatimlerin duasıyla sona erdi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler, Zeynep Yıldız, Kaymakam Engin Aksakal, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.