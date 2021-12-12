Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Eskişehir'de toprağa verildi.

Kazada ölen Yusuf ve Sultan Öğüt çifti ile oğulları Nevzat Öğüt ve kızları Nezahat Cıbıroğlu'nun cenazeleri, Erenköy Mahallesi'ne getirildi.

Bağlar Camisi'nde kılınan cenaze namazlarına, Öğüt ve Cıbıroğlu ailelerinin yakınları ile AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve vatandaşlar katıldı.

Namazların ardından tabutlar cenaze aracına konulduğu sırada Nezahat Cıbıroğlu'nun oğlu Kemal Cıbıroğlu, "Gözün arkada kalmasın anne." diye seslendi.

Cenazeler, Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlığa götürülerek defnedildi.

Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil dün Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometresindeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetmiş, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. yaralanmıştı. Öğüt yönetimindeki araçta bulunan ve kazada ölen 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği belirtilmişti.