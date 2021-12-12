YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

12.12.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Eskişehir'de toprağa verildi.

Kazada ölen Yusuf ve Sultan Öğüt çifti ile oğulları Nevzat Öğüt ve kızları Nezahat Cıbıroğlu'nun cenazeleri, Erenköy Mahallesi'ne getirildi.

Bağlar Camisi'nde kılınan cenaze namazlarına, Öğüt ve Cıbıroğlu ailelerinin yakınları ile AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve vatandaşlar katıldı.

Namazların ardından tabutlar cenaze aracına konulduğu sırada Nezahat Cıbıroğlu'nun oğlu Kemal Cıbıroğlu, "Gözün arkada kalmasın anne." diye seslendi.

Cenazeler, Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlığa götürülerek defnedildi.

Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil dün Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometresindeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetmiş, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. yaralanmıştı. Öğüt yönetimindeki araçta bulunan ve kazada ölen 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği belirtilmişti.

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ankara Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:57
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

İdil Eczanesi
Odunpazari
(12.12.2021 08:30 / 13.12.2021 08:30) Eczanesi
121220210830131220210830
İdil Eczanesi
Odunpazari
(12.12.2021 08:30 / 13.12.2021 08:30) Eczanesi
121220210830131220210830
İdil Eczanesi
Odunpazari
(12.12.2021 08:30 / 13.12.2021 08:30) Eczanesi
121220210830131220210830
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.