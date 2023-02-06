Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası tek yürek oldular! Spor camiasındaki önde gelen isimlerden mesajlar...

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Birçok ilden can kaybı haberleri gelirken spor camiasından geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
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