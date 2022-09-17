Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde haber alınamayan 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Beyoğlu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Sefa Kurt dün gece evinden ayrıldı.
Aradan uzun süre geçmesine rağmen Kurt'un eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.
AFAD, jandarma ve köy sakinlerince Kurt'un bulunması için köy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı ancak sonuç alınamadı.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz