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Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

17.09.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde haber alınamayan 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Sefa Kurt dün gece evinden ayrıldı.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen Kurt'un eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

AFAD, jandarma ve köy sakinlerince Kurt'un bulunması için köy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

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Kahramanmaraş afad jandarma

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