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Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

20.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 8,31 kilometre derinlikte meydana geldi.

- Bakan Soylu'nun paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş afad

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