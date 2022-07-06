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Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu

06.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan: - "40 bin koli yumurtamız da zarar gördü"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kanatlı hayvan çiftliğinde çıkan yangında 60 bin tavuğun telef olduğu bildirildi.

Kırsal Yiğitler Mahallesi'nde bir firmaya ait çiftlikte gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu, binlerce yumurta da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çiftlikteki hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine gelen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da çiftlik sahibi ve çalışanlarından bilgi aldı.

Yılmazcan, gazetecilere, çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını ve çok sayıda kanatlı hayvanın telef olduğunu söyledi.

Firmanın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını dile getiren Yılmazcan şunları kaydetti:

"İlçemizde yöresel yumurta sektöründe faaliyet gösteren çiftlikte nedeni henüz bilinmeyen, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. 60 bin hayvanımız telef oldu. 40 bin koli yumurtamız da zarar gördü. Konuyu duyar duymaz sayın Kaymakamımızla beraber müdahale ettik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından en kısa zamanda olay yerine müdahale edilerek yangın söndürüldü. İşveren sahibimiz mağdur, çalışanlarımız mağdur oldu. Bölge halkı olarak bizde çok üzüntülüyüz ama Pazarcık Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz."

Firma sahibi Ahmet Yıldız da dün gece çiftlikte yangın çıktığını belirterek "Yaklaşık 60 bin hayvanımız telef oldu. Yumurta tasnif bölgemiz tamamen yandı. Kümeste bazı hasarlar var. Yaklaşık 10-15 milyon liralık hasar var." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu

- Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan: - "40 bin koli yumurtamız da zarar gördü"

Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu

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yangın kanatlı

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