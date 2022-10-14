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Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

14.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kılılı Mahallesi Saçaklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 40 personel ile 3 arazöz, 2 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale etti.

Belediyeye ait 2 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

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