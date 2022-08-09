Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı.
Malik Ejder Mahallesi 44044 Sokak'ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Fatma Ç. (55) ile oğlu Mehmet Ç. (26) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı
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