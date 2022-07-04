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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

04.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki geri dönüşüm tesisinde yangının yol açtığı hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Günün ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki bazı duvarlar kontrollü şekilde yıkıldı.

Çoğu kullanılamaz hale gelen fabrikadaki malzemeler, çalışanlar tarafından çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

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yangın Kahramanmaraş hasar zarar

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