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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

17.07.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İ.Y. (39) yönetimindeki 46 HF 957 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Elma (18) idaresindeki motosiklet, Beyoğlu Mahallesi Şehit İsmail Orçan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Elma ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Türkoğlu Doktor Kemal Beyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Elma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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