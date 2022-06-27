YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı

27.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki husumetli aileler, davul zurnayla barışı kutladı.

Davul ve zurna çalarak geçimlerini sağlayan Göçgünler ve Kara ailelerinin arasında yaklaşık 5 yıl önce çıkan kavganın ardından husumet başladı.

Gazeteci Yener Atlı ve bazı sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin araya girmesiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

Kentteki özel bir düğün salonunda toplanan ve barış yemeği yiyen aile büyükleri yemeğin ardından birbirlerine sarıldı.

Daha sonra salona getirdikleri davul ve zurnaları beraber çalan aile fertleri, husumetin bitmesini kutladı.

İki ailenin barışmasına öncülük eden Atlı, gazetecilere, iki aile arasındaki husumetin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atlı, "Ben bu iki aileyle bir araya geldim. İkisi de Abdal Halil Ağa Derneği'nin kurucu ve yöneticileri. Ben iki grupla bir araya gelerek kendilerine konuyu anlattım. 'Bir barış yapalım. Çok önemli bir şey yok, namus meselesi yok. Arada kırgınlık var.' dedim. Aslında aileler akrabalar. İki tarafta Kahramanmaraş'ın belli başlı herkesin tanıdığı davul zurna ekipleri. Biz de buna bir vesile olalım dedik. İki grup da sağ olsun bizi kırmadılar. Böylece bir araya geldik hep beraber bir yemek yedik." diye konuştu.

Düğün salonunun işletmecisi Fatih Koçak, böyle güzel bir işe vesile oldukları için mutlu olduklarını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı

Kahramanmaraş'ta iki aile, husumetin bitmesini davul zurnayla kutladı

Kahramanmaraş'ta iki aile, husumetin bitmesini davul zurnayla kutladı

Kahramanmaraş'ta iki aile, husumetin bitmesini davul zurnayla kutladı

Kahramanmaraş'ta iki aile, husumetin bitmesini davul zurnayla kutladı

Kahramanmaraş'ta iki aile, husumetin bitmesini davul zurnayla kutladı

Kahramanmaraş'ta iki aile, husumetin bitmesini davul zurnayla kutladı

Kahramanmaraş'ta iki aile, husumetin bitmesini davul zurnayla kutladı

Kahramanmaraş'ta iki aile, husumetin bitmesini davul zurnayla kutladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:06
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
20:05
Yatsı
21:44
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.