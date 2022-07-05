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Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

05.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta, Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yangınlara müdahale deneyiminin artırılması amacıyla tatbikat yapıldı.

Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği belirlenen bölge ateşe verildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 6 arazöz, su tankı ve ilk müdahale araçlarıyla yangına karadan müdahale etti.

Ardından havalanan söndürme helikopteri, alevlerin üzerine su ve köpük bıraktı. Tatbikat, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla tamamlandı.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, gazetecilere, Kahramanmaraş'ın yangına hassas bir konumda bulunduğunu, bu nedenle yıl boyunca tatbikat yaptıklarını söyledi.

Koç, bölge genelinde orman yangınlarıyla havadan ve karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın ve Orman Genel Müdürlüğü'nün sağlamış olduğu tüm teknolojik imkanları bizler de kullanıyoruz. Özellikle İHA'ları son derece iyi bir şekilde kullanıyoruz. Hava gücümüzü, helikopterlerimizi ve uçaklarımızı kullanıyoruz. Orman Yangın Komuta Aracı'nda da bunları izleyebiliyoruz. Şu an yangın mevsimindeyiz. Havaların sıcak olduğu, rüzgarların arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle kara ekiplerimizle kış aylarından beri tatbikat ve eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da tatbikatlarımız devam edecek. Hızlı müdahale amacıyla tatbikatların önemini biliyoruz."

Koç, daha sonra tatbikatı takip eden gazetecilere "Orman Yangınları Gönüllüsü" projesi kapsamında yangınlara müdahale eden personelin malzemelerini tanıttı.

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş tatbikat

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