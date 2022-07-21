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Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

21.07.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta, şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlenen "Kahramanların Çocukları Futbol Buluşması" projesi kapsamında, protokol üyeleriyle şehit ve gazi çocukları futbol maçında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Merkez Spor Kompleksi’nde oynanan maçta, kırmızı takımda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, beyaz takımda ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kaptanlık yaptı.

Şehit ve gazi çocukları ile protokol üyeleri sahaya, "Asla Yalnız Değilsiniz" pankartı ile çıktı.

15’er dakika halinde iki devre olarak oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, şehitlerin kıymetli emanetlerine her zaman sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, maçın çok duygulu geçtiğini dile getirdi.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Güvenç, "Hepsi şehit çocuğu, kahraman çocuklar. Çok iyi yetişiyorlar, çok mutlu oldum. Hepsi futbol oynamayı biliyor. Duygulandık, eğlendik, öğrendik. Keyifli bir organizasyondu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Terörün kökünü kazıyacağız inşallah." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kurum olarak şehitlerin emanetlerine yönelik çok farklı program ve projeler yaptıklarını söyledi.

Şehitlerin emaneti çocukların mutlu olmalarının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Kahramanlarımızın bizlere emaneti yavrularımızla bugün bir turnuva düzenledik. Milletvekillerimiz ve protokol üyelerimiz de buradaydı. Özel bir gündü. Beyaz takıma da biz kaptanlık yaptık, gerçekten çok hoş bir gündü, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum. Onlar bize emanet. Çocuklarımız mutlu oldu. Bizler de onlarla beraber olmaktan mutlu olduk."

Maç sonrası pasta kesilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Küpeli, kurum amirleri ve şehit ile gazi aileleri katıldı.

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol oynadı

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Anahtar Kelimeler:
şehit gazi Kahramanmaraş protokol

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