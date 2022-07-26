Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı türde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, av tüfeği ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan F.D, A.Y. ve R.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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