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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

26.07.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı türde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, av tüfeği ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan F.D, A.Y. ve R.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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