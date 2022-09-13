YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

13.09.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili Tacikistan ile anlaşma imzalandı.

Onikişubat Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Tacikistan'ın Hatlon Bölge Valisi Hakimzode Kurban, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı.

Burada konuşan Mahçiçek, Kahramanmaraş açısından çok önemli bir organizasyon olan EXPO 2023 projesinde Tacikistan'ı da görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye ile Tacikistan arasında ciddi bir gönül bağı olduğunu aktaran Mahçiçek, "Tacikistan ile ülkemizin ekonomiden tutun da kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda çok değerli münasebetleri var. Bu ilişkiler, Tacikistan'ın EXPO 2023'e katılımlarıyla çok daha ileri düzeye çıkacaktır. İnanıyorum ki EXPO 2023 hem Tacikistan ile hem de diğer Türk devletleriyle aramızdaki ilişkileri çok daha güçlendirecektir." diye konuştu.

Tacikistan Hatlon Bölge Valisi Hakimzode Kurban da Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ülke arasında dostane ilişkilerin olduğunu ifade eden Hakimzode Kurban, "EXPO 2023'e biz de katılacağız ve müşterek iş birliğimizi devam ettirmek için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Programın ardından Mahçiçek, Hakimzode Kurban'a ve Ashrafjon Gulov'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Daha sonra Tacikistan heyeti, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Şahin Balcıoğlu ile bir araya geldi, ardından kentteki bir dondurma fabrikasını ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş onikişubat belediyesi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:33
İkindi
16:05
Akşam
18:52
Yatsı
20:08
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Prenses Diana’yla kıyaslandı! “Gölgede bıraktı”

Prenses Diana’yla kıyaslandı! “Gölgede bıraktı”

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.