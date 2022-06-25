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Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

25.06.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray konser verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Müftülük Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buray, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Buray'a çiçek ve kentin coğrafi işaret tescilli ürünü olan ceviz oyma sandık hediye etti.

Güngör, sahnede yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın kültür, sanat, edebiyat ve birçok alanda başkentlik yaptığını belirterek, "Buray'a teşekkür ediyorum. Şarkıları dinledik ve eğleniyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerini arttırarak devam ettiriyoruz. Gençlerimizin ihtiyacı olan spor, sanat ve müzik etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Bugün sizleri burada görmekten duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Bu programlarımız devam edecek." diye konuştu.

Konserde, Aşık Mahzuni Şerif'in "İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım" türküsünü Buray ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör birlikte seslendirdi.

Sanatçı Buray ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı

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