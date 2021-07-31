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Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

31.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 5 araç ile 13 personel, Antalya Manavgat'taki yangınlara müdahaleye destek için yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 13 personel ile 5 araç, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla devam eden yangınlara müdahalede görev almak üzere harekete geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına destek vermek için hazırlanan personel ile araçlar yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş, Akdeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangınlarını yakinen takip ettiklerini belirtti.

Kentteki tüm itfaiye personel ve araçların 7/24 göreve hazır olduğunu aktaran Yoldaş, şunları kaydetti:

"Şehrimizin de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde ağırlıklı olarak komşu şehirlerimizde meydana gelen yangınları takip etmekteyiz. Bu doğrultuda, 28 Temmuz Çarşamba günü kahraman itfaiyecilerimiz Osmaniye ilinde de başarılı bir müdahale yürütmüştür. Şehrimizdeki sorumluluk sahalarımızda an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Şehrimizin dışında da ihtiyaç duyulan her bölgede tüm personel ve araçlarımızla göreve 7/24 hazırız. Her köşesi bir cennet ülkemizde meydana gelen afetlerin ve ormanlarda meydana gelen yangınların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
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