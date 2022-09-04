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"Kalacağım" demişti ama... Depay G.Saray'a!

04.09.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de 8 Eylül'de bitecek transfer sezonu öncesi çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Galatasaray için transfer iddiaları dinmezken, Mauricio Icardi ismi listenin ilk sırasında... Sarı-Kırmızılı kurmaylar listede bulunan bir diğer isim Depay'dan gelen "Barcelona'da kalacağım" açıklaması sonrası hayal kırıklığına uğrasa da İtalya'dan bu transfere dair oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Memphis Depay

Memphis Depay

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz günlerde gündeme taraftarı oldukça heyecanlandıran bir isim gelmişti. Sarı-Kırmızılılar Barcelona'da gözden düşen Memphis Depay ile yakından ilgilenirken, Avrupa basınında Depay'ın yeni adresinin Galatasaray olduğu yönünde çıkan haberler, Sarı-Kırmızılı camiada heyecan yaratmıştı.

"BARCELONA'DA KALACAĞIM"

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Hal böyleyken, Uzun süredir adı transfer dedikodularıyla anılan Hollandalı yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Barcelona'da kalmaya karar verdim. Kulübün başarılarına katkıda bulunmaya kendimi hazırladım" ifadelerini kullanırken Sarı-Kırmızılı taraftarın hayallerini suya düşürse de yıldız isim için transfer iddiaları dinmedi.

İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA!

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Sarı-Kırmızılı ekibin listesindeki bir diğer yıldız olan ve kısa süre içerisinde İstanbul’a gelip imza atması beklenen Mauro Icardi’nin eşiyle Miami’de buluşması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i düşündürürken, İtalya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"G.SARAY PES ETMEDİ"

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Sarı-Kırmızılılar'da Mauricio Icardi’nin allternatifi, Memphis Depay. Tutto Mercato'nun haberine göre, Depay şimdilik Barcelona'da kalırken, Hollandalı forvet, Barcelona'da devam etme niyetini açıkladı ancak Galatasaray pes etmedi ve PSG'den Mauro Icardi'nin yanı sıra şu anda Hollandalı için Barça için görüşmelere başlamaya çalışıyorlar.

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DEPAY FOTOĞRAFLARI

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