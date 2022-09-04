"Kalacağım" demişti ama... Depay G.Saray'a!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz günlerde gündeme taraftarı oldukça heyecanlandıran bir isim gelmişti. Sarı-Kırmızılılar Barcelona'da gözden düşen Memphis Depay ile yakından ilgilenirken, Avrupa basınında Depay'ın yeni adresinin Galatasaray olduğu yönünde çıkan haberler, Sarı-Kırmızılı camiada heyecan yaratmıştı.

"BARCELONA'DA KALACAĞIM"

Hal böyleyken, Uzun süredir adı transfer dedikodularıyla anılan Hollandalı yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Barcelona'da kalmaya karar verdim. Kulübün başarılarına katkıda bulunmaya kendimi hazırladım" ifadelerini kullanırken Sarı-Kırmızılı taraftarın hayallerini suya düşürse de yıldız isim için transfer iddiaları dinmedi.

İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA!

Sarı-Kırmızılı ekibin listesindeki bir diğer yıldız olan ve kısa süre içerisinde İstanbul’a gelip imza atması beklenen Mauro Icardi’nin eşiyle Miami’de buluşması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i düşündürürken, İtalya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"G.SARAY PES ETMEDİ"

Sarı-Kırmızılılar'da Mauricio Icardi’nin allternatifi, Memphis Depay. Tutto Mercato'nun haberine göre, Depay şimdilik Barcelona'da kalırken, Hollandalı forvet, Barcelona'da devam etme niyetini açıkladı ancak Galatasaray pes etmedi ve PSG'den Mauro Icardi'nin yanı sıra şu anda Hollandalı için Barça için görüşmelere başlamaya çalışıyorlar.