Kaldı 1195! Taraftar Jorge Jesus'a seslendi... Fenerbahçe'de Arda Güler isyanı

Süper Lig'de bu sezon iyi bir grafik yakalasa da geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor derbisinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırsa da bu aldığı 3 puanla maç fazlasıyla zirvenin tekrar sahibi olmayı başardı.
Sarı-Lacivertliler Süper Lig'de son oynadığı Hatayspor mücadelesinden rahat bir galibiyet alırken, Jorge Jesus'un geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinde tercih ettiği kadro ile Hatayspor maçındaki tercihleri eleştirilmişti.
Özellikle genç yetenek Arda Güler'in forma şansı bulamaması Portekizli hocanın en çok eleştirildiği nokta olarak öne çıkarken, Hatayspor karşısında oyuna ikinci yarı giren Mert Hakan Yandaş, Lincoln, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Serdar Dursun'u sokan Jesus'un, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullanıp Arda Güler'e süre vermemesi tepki topladı.
16. haftası geride kalan Süper Lig'de yalnızca 34 dakika süre alabilen Arda Güler, son 9 haftada 4 dakika oynayabildi. Çoğunlukla Jorge Jesus'un tercih etmediği 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa maçlarında süre alıyor.
Jorge Jesus tarafından tüm kulvarlarda toplam 305 dakika oyunda tutulan Arda'nın sözleşmesindeki madde ise yönetimi düşündürüyor.
Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan genç yıldız bu sezon bin 500 dakikadan az süre alırsa, 5 milyon euroya serbest kalacak. Bu maddenin ortadan kalkması için genç oyuncunun 1195 dakika daha süre alması gerekiyor. Bu durum hem sarı lacivertli yönetimi hem de taraftarları korkutuyor. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, tüm tepkilere rağmen bu kararından vazgeçmiyor.