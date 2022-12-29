Kaldı 1195! Taraftar Jorge Jesus'a seslendi... Fenerbahçe'de Arda Güler isyanı

1195 DAKİKA!

Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan genç yıldız bu sezon bin 500 dakikadan az süre alırsa, 5 milyon euroya serbest kalacak. Bu maddenin ortadan kalkması için genç oyuncunun 1195 dakika daha süre alması gerekiyor. Bu durum hem sarı lacivertli yönetimi hem de taraftarları korkutuyor. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, tüm tepkilere rağmen bu kararından vazgeçmiyor.