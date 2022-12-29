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Kaldı 1195! Taraftar Jorge Jesus'a seslendi... Fenerbahçe'de Arda Güler isyanı

29.12.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Jorge Jesus ile iyi bir grafik yakalarken, geçtiğimiz hafta alınan Trabzonspor mağlubiyeti moralleri bozsa da Hatayspor karşısındaki rahat galibiyet moralleri az da olsa düzeltmişti. Karşılaşmanın ardından taraftarlar sosyal medyada takıma dair değerlendirmeler yaparken, Arda Güler'in süre almamasına isyan etti. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de bu sezon iyi bir grafik yakalasa da geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor derbisinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırsa da bu aldığı 3 puanla maç fazlasıyla zirvenin tekrar sahibi olmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler Süper Lig'de son oynadığı Hatayspor mücadelesinden rahat bir galibiyet alırken, Jorge Jesus'un geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinde tercih ettiği kadro ile Hatayspor maçındaki tercihleri eleştirilmişti.

ARDA GÜLER...

ARDA GÜLER...

Özellikle genç yetenek Arda Güler'in forma şansı bulamaması Portekizli hocanın en çok eleştirildiği nokta olarak öne çıkarken, Hatayspor karşısında oyuna ikinci yarı giren Mert Hakan Yandaş, Lincoln, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Serdar Dursun'u sokan Jesus'un, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullanıp Arda Güler'e süre vermemesi tepki topladı.

16 HAFTADA 34 DAKİKA SÜRE ALDI

16 HAFTADA 34 DAKİKA SÜRE ALDI

16. haftası geride kalan Süper Lig'de yalnızca 34 dakika süre alabilen Arda Güler, son 9 haftada 4 dakika oynayabildi. Çoğunlukla Jorge Jesus'un tercih etmediği 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa maçlarında süre alıyor.

Jorge Jesus tarafından tüm kulvarlarda toplam 305 dakika oyunda tutulan Arda'nın sözleşmesindeki madde ise yönetimi düşündürüyor.

1195 DAKİKA!

1195 DAKİKA!

Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan genç yıldız bu sezon bin 500 dakikadan az süre alırsa, 5 milyon euroya serbest kalacak. Bu maddenin ortadan kalkması için genç oyuncunun 1195 dakika daha süre alması gerekiyor. Bu durum hem sarı lacivertli yönetimi hem de taraftarları korkutuyor. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, tüm tepkilere rağmen bu kararından vazgeçmiyor.

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