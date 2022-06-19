Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluştu

Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Bursa Kamp ve Karavan Festivali" Harmancık ilçesinde kamp, karavan ve doğa tutkunlarını buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Harmancık Belediyesi ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun katkılarıyla Harmancık Karavan Parkı’nda gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kamp ve karavancılar katıldı.

Uludağ manzarasının keyfini üç gün boyunca yaşayan doğa ve karavan tutkunları, festival kapsamında hazırlanan "2. Bursa Organik Ürünler Şenliği"ne ilgi gösterdi.

Bölgede organik üretilen ürünleri tatma imkanı bulan misafirler, yemek ve içecek ihtiyaçlarını organik ürünlerle karşıladı. Organik Ürünler Şenliği kapsamında Bursa'da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleriyle Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünleri tanıtıldı.

Festival, ödüllü macera parkuru yarışması ve Karagöz-Hacivat gösterisi, söyleşiler ve Gece Yolcuları müzik grubunun konseriyle devam etti.

Festivalin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sene ikincisi düzenlenen festivalin hayırlı olmasını diledi.

Turizmle alakalı ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Aktaş, turizm fuarları, B2B toplantıları ve turizm yatırımlarıyla turizmin her alanını desteklediklerini belirtti.

Aktaş, dağ ilçelerinin özellikle kırsal ve doğa turizmi açısından müthiş potansiyele sahip olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ve dünyaya bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bursa Kamp ve Karavan Festivali de bu kapsamda düzenleniyor. Yoğun bir katılım var. Özellikle pandemi süreci, bizlere kamp ve karavan tercihinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ailelerin bu yönde giderek ilgisinin arttığını da görüyorum. Dağ bölgesinde doğa ve kırsal turizmle alakala ciddi hedeflerimiz var. Orhaneli'nde rafting, Büyükorhan'da yayla, Keles'te Kocayayla, Harmancık'ta karavan parkı faaliyetleri bizleri gelecek adına heyecanlandırıyor. Bursa sanayi ve tarım şehri olduğu kadar aynı zamanda turizm şehridir. Özellikle doğa turizminin her katmanının yaşanabileceği bir şehirdir."

Konuşmaların ardından Aktaş ve beraberindekiler, Organik Ürünler Şenliği kapsamında kurulan stantları gezerek organik ürünlerin tadına bakıp üreticilerden bilgi aldı.

Festivalin açılışına, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Harmancık Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ da katıldı.