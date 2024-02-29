Kanye West'in eşi Bianca Censori Paris sokaklarında tepki çeken kıyafetiyle dolaştı! Ceza alabilir

Kanye West ve Bianca Censori çifti Paris'i salladı. Müstehcen kıyafetleriyle gündeme gelen West'in yeni eşi artık sınırları zorlamanın ötesine geçti.
Kanye West ve Bianca Censori Paris sokaklarında dolanırken görüntülendi. Kanye yine siyahlara bürünmüştü ancak eşi külot bile giymemişti.
Censori şeffaf çorabın altına iç çamaşırı giymeyerek bugüne kadarki en açık kıyafetiyle bedenini sergiledi.
Şok geçiren çevredeki insanlar fotoğraf çekmek için koşuştururken Bianca cinsel organını ya da çıplak sırtını giysinin içinde gizlemeye çalışmadı.
Kanye'nin 'ilham perisi' vücudunu toplum içinde teşhir etmeye yabancı olmasa da, son hareketi Fransız yetkililer tarafından ahlak yasalarını ihlal ettiği tespit edilirse sorun yaratabilir.
Yasalar "Halkın görebileceği bir yerde başkalarının gözleri önünde kasıtlı olarak cinsel teşhirde bulunmak bir yıl hapis veya para cezası ile cezalandırılır" diyor.