Kanye West karısı Bianca Censori'nin özel hallerini paylaştı! "Kadına pazarlanabilir bir et parçası gibi davranıyorsun,

Kanye West, elmastan daha pahalı 850 bin dolarlık titanyum takma dişlerini takipçileriyle paylaşmasıyla geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Kim Kardashian'dan sonra evlendiği Bianca Censori ile tarzları da gündeme gelen şarkıcı yine şoke etti.
Bianca ve Kanye West ikilisinin tuhaf kombinleri, sokaklarda yarı çıplak dolaşmaları ve West'in karısının yarı çıplak hallerini paylaşmaları sık sık gündeme geliyor.
Kanye West yine karısının bu sefer deri maske taktığı, yarı çıplak olduğu hallerini paylaştı.
Bianca Censori'nin mutfakta yüz maskesi taktığı ve tanga tarzda mayosuyla durduğu anlar paylaşan ünlü isme tepkiler gecikmedi.
West'in paylaşımlarına "Dostum bu kadına pazarlanabilir bir et parçası gibi davranıyorsun," "Evcil bir hayvanın gibi görünüyor", " Senin kızların var. Onlara itaatkar seks hayvanı olmayı mı öğretiyorsun?" eleştirilere yağdı.