NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali (BALONFEST 2022)" konser programlarıyla devam etti.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü sıcak hava balonlarının yer aldığı festival kapsamında, Pandami Müzik üyeleri ve şarkıcı Zeynep Bastık konser verdi.
Festival alanına gelen yerli ve yabancı turistler, seslendirilen şarkılara eşlik etti.
Alandaki sıcak hava balonlarının sepetlerini ateşleyen pilotlar, ışık gösterisiyle etkinliğe renk kattı.
Yarın gün doğumunda figürlü balonların gösteri uçuşuyla sürecek festival, pazar günü sona erecek.
Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü
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