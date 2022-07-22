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Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

22.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali (BALONFEST 2022)" konser programlarıyla devam etti.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü sıcak hava balonlarının yer aldığı festival kapsamında, Pandami Müzik üyeleri ve şarkıcı Zeynep Bastık konser verdi.

Festival alanına gelen yerli ve yabancı turistler, seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Alandaki sıcak hava balonlarının sepetlerini ateşleyen pilotlar, ışık gösterisiyle etkinliğe renk kattı.

Yarın gün doğumunda figürlü balonların gösteri uçuşuyla sürecek festival, pazar günü sona erecek.

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

Kapadokya'daki "BALONFEST 2022" konser programlarıyla sürdü

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