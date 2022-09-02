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Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

02.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor.

Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

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