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  4. Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu

13.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu

  1. Geleneksel Yayladağı Kültür, Sanat ve Çilek Festivali kapsamında düzenlenen Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivanlık unvanını Barış Güngör aldı.

Devrent Sosyal Tesisleri Mustafa Sayın Güreş Sahası'nda 13 sıklette düzenlenen şampiyonaya 16 ilden 750 sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada finalde rakibi İbrahim Ergine'yi yenen Barış Güngör başpehlivan oldu.

Güngör, geçen yılki aynı organizasyonda yine başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştu.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, 1000 yılı aşkın süredir yapıldığı bilinen aba güreşlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Toplam 120 bin lira ödül verildiğini aktaran Yalçın, güreş ağaları Kamil Ergüder ve Mehmet Ali Karataş başta olmak üzere organizasyona emek veren herkese teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de kapışmalı aba güreşi dendiğinde aklan gelen kentlerin başında Yayladağı'nın geldiğini belirterek, "Amacımız bu sporumuzu tüm illerimize yaymak." dedi.

Federasyon yönetim kurulu üyesi Metin Taşçı ise kapışmalı aba güreşi hakkında bilgi verdi.

Şampiyonaya Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporsever katıldı.

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın baş pehlivanı Barış Güngör oldu

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