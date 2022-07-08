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Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

08.07.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Bayram Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla yürütülen denetimde, sürücülerden emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş ile Ankara, Zonguldak ve Kastamonu yollarında bulunan polis ile jandarma kontrol noktalarına gelen Gürel, ekiplerce durdurulan sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı, kuralları hatırlatan broşürler dağıttı.

Vali Gürel, sohbet ettiği sürücülere lokum ikramında bulundu.

Ekiplerin sahada 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Gürel, "Hem trafik hem asayiş hem de diğer görevlerini ifa ediyorlar. Şu anda 420 jandarma personelimiz, 11 trafik timimiz, emniyet olarak 648 personel ve 33 ekiple sahadayız. 9 günlük sürenin sonuna kadar tedbirlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız bayramı güzel şekilde geçirsinler diye her türlü tedbiri planlıyoruz." diye konuştu.

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

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