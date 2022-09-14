Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve diğer ilgililer katıldı.

Karabük'te 1963 bedelli asker yemin etti

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