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Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı.

16.06.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı.

Karabük'te üniversite eğitimini tamamlayan 2 çocuk annesi Ferdane Sarıoğlu, çocuklarıyla mezuniyet törenine katıldı.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olan 28 yaşındaki Sarıoğlu, Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyum'da yapılan törende mezuniyet sevinci yaşadı.

5 yaşındaki kızı Ebrar Melis ve 3 yaşındaki oğlu Ensar ile törene katılan Sarıoğlu mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

Çocuklarıyla mezuniyet törenine geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Sarıoğlu, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Daha önce 2 yıllık üniversite okuduğunu aktaran Sarıoğlu, çocuklar doğduktan sonra eğitimini 4 yıllığa tamamlamak istediğini anlattı.

Eğitim hayatının çocuklarla zor olduğunu belirten Sarıoğlu, "Sağ olsun çocuklarıma annem baktı. Annemin sayesine okulumu bitirdim. Çok mutluyum. Çocuklarım da bu anı yaşıyorlar. Onlar için güzel bir deneyim oldu." dedi.

Sarıoğlu, annesinin kendisine her konuda destek olduğunu ifade ederek, bundan sonra çalışmayı düşündüğünü dile getirdi.

Sarıoğlu'nun kızı Ebrar Melis de çok mutlu olduğunu söyledi.

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı.

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı.

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı

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