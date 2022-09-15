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Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

15.09.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te, Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağı için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Vali Fuat Gürel, Karabük Belediyesi tarafından başlatılan projenin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, şehirlerin büyüdüğünü, kentteki araç sayısının ise son yıllarda 26 binden 72 bine çıktığını söyledi.

Türkiye'de insanların refah seviyesinin yükseldiğini belirten Gürel, "Bütün bu gelişmeler sonucunda şehirlerin altyapılarının büyütülmesi gerekiyor. Şehrimizde birçok alanda yatırımlar var. Birlik beraberlik içinde uğraşırsak şehrimizin sorunlarını çözmede başarılı oluruz. Karabük'te yapılan yatırımların tamamı birlik, beraberlik içerisinde yapılıyor. Biz yöneticiler bu birlik ve beraberliği sağladığımız müddetçe Karabük çok daha ileriye taşınacak." dedi.

Gürel, Demir-Çelik ve Balıklarkayası kavşaklarının yapımı tamamlandığında trafik yoğunluğunun çok azalacağını kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da 2002'den bu yana Karabük'e yapılan hizmetleri anlattı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de projenin şehir trafiğini ciddi şekilde rahatlatacağını dile getirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 100 milyon lira kredi sağlandığını söyledi.

Projenin maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu ifade eden Vergili, "Karabük'ün 100 senelik kavşak problemini çözmüş olacağız. Projeyi çok kısa bir sürece tamamlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile projenin temeli atıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı temel atma töreni düzenlendi

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